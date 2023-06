Écologie facile : et si on lavait beaucoup moins souvent nos vêtements ?

Laver ses vêtements a un impact considérable sur la planète, et davantage encore sur les océans. En cause ? La libération des microplastiques provenant des fibres synthétiques utilisées dans l’industrie de la mode. Il existe pourtant des gestes et astuces simples qui permettent de réduire la fréquence à laquelle sont lavés les vêtements, pour amoindrir ce poids sur la biodiversité marine tout en faisant des économies.

En 2021, une étude menée par l’organisation Ocean Wise et le département des Pêches et des Océans du Canada a révélé la présence en grande quantité de microplastiques dans les océans, dont l’Arctique, une écrasante majorité (92,3%) provenant de fibres synthétiques, et plus particulièrement de polyester (73%) ressemblant au polyéthylène téréphtalate (PET) des textiles. Chose qui serait essentiellement due au lavage des vêtements, comme le fait savoir l’Ademe.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie explique : "Le plus gros problème réside dans tout ce que libère le lavage des microparticules de nylon, polyester, élasthanne, ou acrylique. Emanant de nos vêtements, elles sont trop petites pour être filtrées par les stations d’épuration, elles finissent leur course dans l’océan. C’est la principale source de pollution des océans devant les sacs plastiques". Et ce n’est pas sans conséquences, puisqu’une étude australienne datant de 2020 estimait à 14 millions de tonnes le poids des microplastiques dans les fonds marins.

Voici quelques gestes simples qui permettront à chaque foyer d’amoindrir la quantité de microplastiques relâchés dans les eaux usées, puis jusque dans les océans, affectant les écosystèmes marins et terrestres.