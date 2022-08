Ecologie et féminisme, et si on passait le cap ?

Nous sommes en 2052... C’est fou quand même quand on repense au passé. Quelle drôle d’époque... On vient de loin franchement !

Replongeons-nous, il y a 30 ans. Nous étions alors à l’été 2022. Le prix de l’énergie explose le budget des ménages, les climatosceptiques rient de la canicule, les écarts entre riches et pauvres se creusent toujours plus... Et puis, souvenez-vous, cette année-là surtout, il y a un nouveau rapport du GIEC et ce constat : sans réductions immédiates et profondes des émissions dans tous les secteurs, la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C sera hors de portée.

C’est là que nous nous réveillons. 2022 est l'année de la prise de conscience écologique massive. Mais pas que !

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Souvenez-vous, la prise de conscience remonte à 2020, au premier grand confinement. Partout on parle alors "du monde d’après", du fait que "ça y est on a compris, la pollution, la consommation, le travail essentiel, le care, l’humain, on a compris. On ne fera plus jamais comme avant. Vive le monde d’après..."