Écologie et économie : les deux sont-ils incompatibles ?

L’économie a-t-elle une âme ? D’après Marc Lemaire, ingénieur commercial et économiste rural, les décideurs politiques qui planchent sur les Plans de relance économique ne tiennent nullement compte des leçons de la crise et visent à restaurer l’économie "business as usual". Aucune réflexion philosophique ni anthropologique ne sous-tend leur vision. Quant à la gestion de la crise sanitaire, elle montre ô combien la non-acceptation du risque en général et notre peur de la mort en particulier se sont exacerbées ces dernières décennies.

Alors qu’avec le Covid, nous avons été prompts à édicter la fin de certaines libertés individuelles, parler de restrictions pour résoudre le problème climatique à long terme n’est toujours pas audible. Si la solution ne vient pas des politiques, si le modèle économique est incapable de se réinventer, si la technologie miracle n’a pas encore été trouvée, si les citoyens consommateurs sont trop asservis, alors d’où peut venir la solution ?