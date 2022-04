Ecologie : 1984, extraction du bio gaz à la décharge de Mont-Saint-Guibert

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1984 avec un sujet axé sur l’écologie. Ces images exclusives de l’émission Ce Soir évoque les énergies renouvelables.

Direction les sablières de Mont-Saint Guibert, 28 hectares en voie de comblement, 35 mètres d’épaisseur d’immondices compactée à raison de 1000 tonnes par jour depuis 25 ans. Des désagréments pour le voisinage principalement pour le propriétaire d’une ferme toute proche. Des odeurs, des dégâts aux cultures. En cause le gaz méthane dégagé par les matières en décomposition. Une activité très rentable qui produit toute l’électricité à la ferme de cet agriculteur.

Comme on est très à l’écoute des énergies renouvelables, c’est l’occasion de voir comment on les exploitait à l’époque.

Regardez plutôt !