Ecolo sur le capital universel de solidarité : "Nous sommes ouverts à toute discussion"

Ce dimanche, les écologistes francophones tenaient leur premier congrès social depuis l'assouplissement des mesures sanitaires. Lors de cet événements, les Ecolos ont annoncé vouloir mettre en place un capital universel de solidarité. L'objectif ? Accorder 30.000 euros à 125.000 jeunes de 25 ans en taxant de 1 % les 1 % des Belges les plus aisés. "L’idée c’est 'comment amener une solution concrète à des jeunes qui ont souffert de la crise covid et qui depuis dix ans traversent des difficultés pour se mettre dans la vie active ?'", réagit la coprésidente d'Ecolo, Rajae Maouane au micro de La Première. "C’est une mesure forte mais que nous voulons proposer."

D'après une étude de la KUL Louvain, le pourcentage de la population la plus riche possède 660 milliards d'euros. "C'est le PIB de la Belgique et nous sommes très contents que ces personnes soient ici", indique la coprésidente. "Leurs enfants recevront aussi ces 30.000 euros via les impôts puisque nous voulons une fiscalité plus juste et plus inclusive. En taxant à hauteur de 1 %, la KUL avait calculé que nous obtiendrions une manne de 6 milliards d’euros. C’est donc tout à fait finançable."

La mesure coûterait selon Rajae Maouane 3,75 milliards d'euros. "Et la KUL Louvain estime qu'avec le système par lequel nous retouchons des impôts et l’investissement sur l’économie, la mesure est finançable à hauteur de 2,5 milliards. Cela représente 50 % de la taxe sur le capitale des 1 % des Belges les plus aisés."