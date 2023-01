Ecolo quitte la majorité à Lobbes

Ecolo débranche la prise à Lobbes. La section locale a décidé de quitter la majorité à plus d’un an et demi des prochaines élections communales. Les verts déplorent "l’inertie" de ses partenaires socialistes et de la liste LOB 2.0 à tendance MR.

Dans un communiqué, les écologistes lobbains expliquent ceci : "Nous constatons avec regret qu’aucun engagement pris avec nos partenaires de majorité n’est mis en œuvre après plus de deux ans de fonctionnement. Ces engagements, qui figurent explicitement dans la déclaration de politique communale, nous les avons rappelés à de multiples reprises. Ils ont fait l’objet de mises en demeure, sans aucune suite concrète".

Avec ce retrait, Marie Paule Labrique perd son poste de 3e échevine (Enseignement, petite enfance, transition, énergie, commerce, économie, emploi, santé). La majorité, composée de la liste 2.0 et des socialistes, reste néanmoins en place, même sans les écolos.

En 2020, une autre majorité formée par la liste LOB 2.0 et le cdH avait déjà volé en éclat.