Ecolo, le logo de la discorde : Sarah Schlitz va-t-elle devoir démissionner ?

Pour la N-VA, il y a là un élément nouveau et un mensonge devant le parlement. Les nationalistes demandent donc la démission de Sarah Schlitz. Du côté d’Ecolo, on considère que la ministre a reconnu le problème y compris l’existence de ce petit fascicule. Il n’y aurait donc pas d’élément nouveau et donc pas de mensonge.

Le Premier ministre suit cette thèse. Il a soutenu publiquement Sarah Schlitz devant le parlement. En insistant : la secrétaire d’Etat a reconnu sa faute et s’est excusée.

Seulement voilà, la surprise est venue du PS et du MR qui n’ont été convaincus ni par Sarah Schlitz, ni par le Premier ministre. Le chef de groupe PS Ahmed Laaouej s’est montré cinglant : "Si, dans les jours qui viennent, le moindre élément matériel devait confirmer qu’elle n’a pas dit la vérité, elle devra alors tirer les conséquences." On a connu plus franc comme soutien.

Diversion ?

Difficile de faire fi du contexte dans cette affaire. Les suppléments de pension des députés touchent presque tous les partis à part le PTB. La N-VA, le PS ou le MR trouve à travers cette affaire l’occasion de donner des gages de bonne gouvernance.

Autre élément, pour la N-VA, qui se déclare en guerre ouverte avec tout ce qui ressemble de près ou de loin à du Wokisme, avoir la tête d’une secrétaire d’Etat d’Ecolo à l’Égalité des chances est un objectif prioritaire.

Enfin, pour Ecolo, l’erreur de Sarah Schlitz est évidemment très ennuyeuse. Ecolo vit toujours de son vieux slogan : "la politique autrement". Cette affaire des logos montre qu’il est vraiment vieux ce slogan. PS et MR comptent bien appuyer le plus longtemps possible là ou ça fait mal.