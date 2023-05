Ecolo favorable à la suppression du Sénat et des Provinces

"On n’y comprend plus rien", "les institutions sont trop nombreuses", voici ce que nous entendons régulièrement dans la bouche des citoyens. Et les politiques… sont d’accord. Chez Ecolo, on est d’ailleurs favorable à la suppression des Provinces et du Sénat au profit d’une assemblée citoyenne. "Des réformes ont déjà été proposées mais il n’y a pas de majorité parce que certains partis politiques, comme le MR, bloquent."

"Au contraire", répond Valérie Glatigny ministre de l’Enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports. "Nous sommes en faveur de la double casquette. C’est-à-dire que nous sommes en faveur de la réduction du nombre de ministres dans l'espace francophone. A la place des 13 ministres actuels, nous pensions en proposer 9 avec un système de double casquette. On peut aussi proposer qu’il y ait une réduction du nombre de députés sur Bruxelles. Et en ce qui concerne les provinces, il faut réfléchir à qui sera à même reprendre les fonctions des provinces. Mais nous sommes en faveur d’une rationalisation du nombre de structures."