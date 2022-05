Ecolo exhorte De Croo à donner un second souffle à la Vivaldi d'ici le 21 juillet

Le chef de groupe Ecolo à la Chambre, Gilles Vanden Burre, a exhorté mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo, à donner un second souffle à la coalition gouvernementale. Selon lui, un certain nombre d'accords doivent être conclus d'ici le 21 juillet.

"Il est temps que l'on ait un second souffle dans la Vivaldi. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on réforme et que l'on change la vie des gens. On a déjà beaucoup réformé. D'ici le 21 juillet, le Premier ministre doit venir avec des accords sur les pensions, le marché de l'emploi, l'énergie, la fiscalité", a expliqué M. Vanden Burre sur le plateau de LN24.

Pour ce qui est de la fiscalité, l'élu écologiste attend plutôt un plan qui puisse être discuté en septembre, les plus grandes réformes n'étant pas encore attendues pour l'année prochaine.

Dimanche, l'autre chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Wouter De Vriendt, avait également appelé à la conclusion d'un "grand accord" pour relancer la majorité.