Ecolo demande un plan d’action contre le harcèlement et les agressions sur le rail

La proposition des députés Nicolas Parent et Kim Buyst demande le lancement d’une campagne de sensibilisation générale ainsi que l’analyse des endroits dangereux ou à risque dans les gares et à bord des trains, de même qu’une possibilité de signaler discrètement des situations problématiques.

"Aujourd’hui, on constate que les voyageuses, voyageurs et membres du personnel de la SNCB manquent de moyens pour signaler un problème. Difficile, en effet, d’appeler Securail si l’auteur des faits de violence se trouve juste à côté de vous. Il est donc nécessaire de pouvoir envoyer discrètement un message d’alerte grâce à l’application ou un chat, qui vous met directement en contact avec les services de sécurité et les accompagnateurs du train. Securail peut alors intervenir rapidement pour attraper l’auteur des faits et l’accompagnateur du train peut aider à prendre en charge la victime", ont expliqué jeudi les députés.