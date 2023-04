EcolibrYs, une école secondaire sans professeurs à Modave

En septembre dernier, une nouvelle école secondaire autonome à pédagogie alternative, l’EcolibrYs, a ouvert ses portes à Modave.

Elle accueille actuellement 13 élèves. Ils devraient être le double à la rentrée prochaine. Les élèves sont officiellement inscrits en enseignement à domicile et se préparent au jury central. EcolibrYs est présentée comme une école sans enseignant, au sens classique en tout cas. Car si l’autoapprentissage est de mise, les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes sans encadrement.

On apprend par nous-mêmes

"Ici, on ne travaille académiquement que le matin, et l'après-midi, c'est plus des activités manuelles". "On fait plein de choses différentes par rapport aux écoles traditionnelles." "Le matin, pour venir, je ne stresse pas parce que je viens à l'école, je suis même content de venir, ce qui n'était pas le cas avant." "On peut travailler en autonomie, mais aussi par groupes, on apprend par nous-mêmes" témoignent Baptiste, Cyprien et Niel, trois élèves de l'école.

Il y a de plus en plus une demande différente par rapport à l'enseignement

Si les élèves s'entraident, ils peuvent aussi se tourner vers des aides intérieures et extérieures. "L'école a pas mal de sympathisants autour, on a plein de personnes qui nous disent gentiment de les appeler s'il y a quoi que ce soit, on a des référents de qualité" explique Amandine Depret, la fondatrice d’EcolibrYs. "Sur Internet, on trouve quand même vraiment beaucoup de choses rapidement aussi. On cherche ensemble, et ça, je pense que c'est le plus grand apprentissage. Moi j'aime beaucoup l'enseignement, c'est juste que je vois qu'il y a certains élèves qui ne sont pas satisfaits, et ce n'est pas parce que l'enseignement n'est pas nécessairement bon, c'est juste que son offre n'est pas complète et que, de plus en plus, il y a une demande différente. Et j'ai voulu combler cette demande."

Un minerval de 150 euros par mois

A charge pour les parents de payer un minerval de 150 euros par mois et de s’investir dans l’organisation et l’encadrement d’activités.

Pour la rentrée de septembre prochain, l'école va déménager tout en restant à Modave. Du village de Strée, elle passera à celui de Vierset-Barse.