Ecoles, trains, administration : journée de grève inédite depuis une décennie au Royaume-Uni

Malgré la grève de la police aux frontières, l’aéroport d’Heathrow à Londres est "totalement opérationnel" mercredi matin, a indiqué un porte-parole, rappelant que des militaires ont été déployés pour pallier l’absence des grévistes.

"Je n’aimerais vraiment rien tant […] qu’avoir une baguette magique et vous payer tous plus", avait assuré lundi le Premier ministre Rishi Sunak lors d’une visite à des travailleurs du secteur de la santé. Mais selon lui, des hausses de salaires alimenteraient l’inflation et dégraderaient encore davantage les finances publiques.

Dans tous les secteurs, les grévistes demandent en priorité des salaires en ligne avec l’inflation, qui dépasse 10% depuis des mois, poussant des millions de Britanniques dans la pauvreté.

Et selon les dernières prévisions du FMI, le pays devrait être cette année la seule économie majeure à subir une récession, avec une contraction de 0,6% de son PIB.