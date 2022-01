Ecoles : nouvelles règles covid, les arbitrages techniques toujours en discussion

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke préconise que les parents réalisent plus régulièrement des autotests covid sur leurs enfants afin de les détecter plus précocement. Une mesure qu’on peut comprendre si l’on veut faire revenir tous les enfants "cas contact" à l’école en évitant les quarantaines, mais qui repose la question du financement de l’achat de ces tests dont le prix varie entre 3,5 et 7 euros l’unité, ce qui pèse sur le budget (et donc la motivation) de nombreuses familles.

Si les écoles mettent ces autotests à disposition, cela reviendra à faire payer la note par les Communautés à moins que le Fédéral apporte son soutien pour financer l’opération. Les ministres de l’Enseignement préconisent sans surprise cette solution avec dans ce cadre la mise à disposition de quatre autotests par semaine et par enfant à un prix unitaire plafonné à 1 euro.