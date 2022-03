Ecole, travail, culture, sport, médias… : les initiatives locales pour mieux inclure les personnes handicapées dans notre société

A Bruxelles, on retrouve le célèbre " 65 degrés " sur l’avenue Louise. Fondé en mars 2018, ce restaurant gastronomique est géré par un binôme chef de cuisine et chef de salle. Au quotidien, 11 jeunes porteurs de handicap mental léger ou moyen (trisomie 21, autisme, retard mental) sont employés et occupent des fonctions diverses comme l’accueil, le service ou la vaisselle.

BX1 s’est rendu au 65 degrés dès l’ouverture du restaurant

A Liège, l’association " Et les Copains " tient un restaurant inclusif avec six jeunes porteurs d’autisme et de trisomie. L’équipe vous accueille du mercredi au vendredi au bistro du Musée Curtius avec un menu différent chaque semaine et une cuisine végétarienne, locale et de saison.

Pour Marilou Habrand, éducatrice et créatrice du projet, les apprentissages dans un restaurant sont multiples pour les personnes porteuses d’un handicap. " La lecture, l’écriture, l’expression orale… soit des apprentissages de base, mais aussi des compétences plus présentielles comme aller à table, servir des clients, se présenter correctement, etc. "

Par ailleurs, Marilou et son équipe de bénévoles ont mis en place des dispositifs pour faciliter la vie des personnes handicapées. " Par exemple, on a aménagé un petit coin en retrait, une espèce de bulle de sérénité où on peut se retrancher avec eux quand il y a trop de stress. " Pour les jeunes porteurs de handicap, cette expérience leur apporte beaucoup de fierté. " Ce qu’ils disent régulièrement, c’est qu’ils sont super fiers d’être serveur dans un restaurant. Ils sont contents de pouvoir être tels qu’ils sont, mais avec un accompagnement sérieux " complète l’éducatrice.