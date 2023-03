Ecole primaire de Loncin : l’enseignant écarté pourrait bientôt reprendre ses fonctions

La RTBF vous parlait ce mercredi matin d’une école primaire privée d’un professeur d’anglais, pour raisons administratives. Suite à cet article, la Région wallonne est revenue sur sa décision de suspendre l’enseignant. Si l’Office des étrangers donne à son tour son feu vert, le professeur pourrait bientôt rejoindre sa classe.

Depuis un peu plus d’un mois, l’école du Tilleul à Loncin est privée de l’un de ses enseignants d’anglais. Le service emploi et formation de la Région wallonne avait en effet décidé que ce professeur, arrivé à la rentrée de septembre dernier, devait cesser d’enseigner. En cause : des problèmes de permis de travail (l’enseignant est haïtien) – et l’absence d’une formation pédagogique.

Mais l’enseignant, Monsieur Casimir, a d’autres qualités : il est anglophone natif et titulaire d’un diplôme universitaire belge. Il a en fait un profil dit "en pénurie", ce qui devrait en théorie lui faciliter l’accès à la profession.

Compte tenu des circonstances et suite à l’article de la RTBF, la ministre wallonne de l’emploi, Christie Morreale, s’est elle-même penchée sur le dossier. Elle a décidé de "faire une exception" et de permettre à cet enseignant de reprendre ses activités.

Reste, que le dossier de Monsieur Casimir doit encore passer par les bureaux de l’Office des Etrangers. L’enseignant ne pourra retrouver sa place qu’après avoir obtenu un titre de séjour en bonne et due forme. Pas question donc de se réjouir trop vite pour le Pouvoir organisateur de l’école, la commune d’Ans.

Les parents d’élèves réclament eux, un retour rapide de l’enseignant. Leurs enfants sont inscrits dans une filière d’immersion où les cours en anglais représentent en théorie la moitié du programme. Ils en sont privés depuis plus d’un mois.