École le jour, place publique le soir : des écoles "ouvertes" sur le quartier, pour quoi faire ?

Allier plusieurs types de projets permet donc de mettre les enveloppes en commun. "Sinon, c’est clair qu’on n’aurait pas pu le faire", réagit Johanna Devillers Ixelles qui énumère tous les contributeurs au projet. "L’ensemble du projet scolaire est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Cocof (commission communautaire française à Bruxelles) finance la partie crèche. La région participe au pôle logement et contrat de quartier. Enfin, différents services communaux (sports, culture, instruction publique…) contribuent et pilotent le projet. Cela permet de mutualiser les coûts. C’est à la fois la difficulté et la richesse du projet."

Il ne faut pas oublier dans les coûts le facteur humain et le facteur gestion.

Mutualiser projets scolaires et autres types d’initiatives serait donc la solution d’avenir pour financer les écoles du futur ? "C’est une bonne solution", pour Johanna Devillers. "Surtout en ville où cela coûte cher de rénover et où le terrain est rare. Mais il ne faut pas oublier dans les coûts le facteur humain et le facteur gestion. On peut recevoir beaucoup d’argent pour rénover si on fait un montage mais, par après, il faut prévoir des postes pour gérer les usages."

Si mutualiser les espaces permet de mettre les moyens en commun, la gestion demande donc tout de même de nouveaux postes. "Ça peut être la difficulté de ce projet. Nous aimerions avoir un ou deux gestionnaires de cet espace pour l’animer hors heure scolaire. Aussi, avoir des éducateurs de rue, le service jeunesse pour proposer des animations. C’est un espace public mais régulé. À partir d’une certaine heure le soir, tout le monde sera dehors." Pas question donc de retrouver la cour de récréation avec des déchets le lendemain.