Ecole : "Il ne faut pas allonger le temps scolaire mais le réaménager" plaide Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l’UMons

Le rythme scolaire va-t-il être modifié ? Après l’adaptation du calendrier scolaire, certains responsables politiques voudraient s’atteler à réorganiser la journée des élèves. Une journée allongée jusque 17 heures par exemple, qui proposerait davantage d’activités sportives ou culturelles l’après-midi. QR l’actu se penche sur cette idée de réforme avec le psychopédagogue Bruno Humbeeck. Selon lui, ce projet s’il voit le jour ne devrait pas allonger le temps scolaire mais plutôt le réaménager : "Il serait intéressant de s’adapter aux rythmes circadiens qui sont les rythmes journaliers. C’est en fait mieux tenir compte de notre cerveau qui fonctionne de manière plus efficace à certaines heures. Entre 9 heures et midi, c’est le moment optimal et c’est durant cette période que l’on doit mettre l’essentiel des matières. Entre midi et 15 heures, il faut plutôt alléger le travail et puis cela reprend entre 15 et 17 heures".

Bruno Humbeeck insiste si on réalise ce réaménagement du temps scolaire, il ne faut pas le faire pour s’adapter aux journées de travail des parents. "Si on opère un tel changement autour du bien-être de l’enfant, la réforme a de l’intérêt". Le modèle pourrait se rapprocher de ce qui se fait en Allemagne et qui donne de bons résultats souligne le psychopédagogue : "L’expérience en Allemagne atteste des effets positifs sur les résultats à l’école mais aussi sur l’état de santé. L’autre avantage est de démocratiser l’accès au sport et à la culture".