École et logements ? Une enquête publique est en cours pour l’avenir de la Ferme aux Oies à Woluwe-Saint-Lambert

Laissée à l’abandon depuis 2015, l’ancienne Ferme aux Oies à Woluwe-Saint-Lambert devrait être transformée. En tout cas c’est ce qu’espèrent les deux propriétaires des lieux : un promoteur privé et le pouvoir organisateur d’une école libre subventionnée à pédagogie alternative. L’idée est de rénover le corps de ferme datant du 19e siècle pour le transformer en lieu d’apprentissage et de construire un nouveau bâtiment destiné à la section primaire. Parallèlement, un autre projet est sur la table, celui d’un promoteur privé. Ce dernier compte bâtir un bâtiment en forme circulaire de 21 appartements.

Ces projets, les riverains de l’avenue de la croix du Sud et de la chaussée de Roodebeek à Woluwe-Saint-Lambert, n’en veulent pas. Ils veulent que cet espace reste entièrement naturel, ouvert sur le quartier.

Un ancien hôpital

L’histoire commence le long du parc Léopold à Etterbeek, dans les couloirs d’un ancien hôpital. Une école à pédagogie alternative a investi les anciens cabinets de consultation et les salles d’attente. Au total, ce sont 180 élèves et une trentaine de membres du personnel qui apprennent ou travaillent dans ces murs autour d’une pédagogie active : la méthode Steiner-Waldorf.

"Nous faisons du travail manuel, du travail artistique et du travail intellectuel. Nous essayons de mêler ces activités", explique David Gillot, le président du Pouvoir organisateur de l’école. "Nous n’allons pas forcément faire un cours d’art mais nous allons amener de l’art dans les apprentissages mathématiques par exemple. Cela permet à l’enfant d’intégrer la matière en fonction de ses propres sensibilités".

L’école occupe les lieux temporairement. Une occupation précaire qui devrait se terminer normalement d’ici deux ans. Alors, pour s’établir dans la durée, l’école a trouvé et acheté un terrain, à quelques kilomètres de là, à Woluwe-Saint-Lambert, là où se trouve une ancienne ferme, appelée dans la commune "Ferme aux Oies".

"Un lieu idéal"

"Nous allons d’abord dépolluer l’endroit", précise François Boitquin, l’un des parents d’élèves et également administrateur de l’école. "On va le rénover et puis construire nos classes tout en prenant toute une série de mesures pour améliorer la biodiversité". Dans le projet architectural proposé par le pouvoir organisateur, il est en effet indiqué que le site sera gardé en l’état. La ferme sera rénovée ainsi que l’ancien four à pain. Toutefois, sur l’une des parcelles, un nouveau bâtiment sortira de terre pour accueillir les élèves de primaire.

Des riverains mécontents

La Ferme aux Oies est située au cœur d’un îlot, un espace principalement vert, laissé à l’abandon depuis 7 ans. Mais les deux comités de riverains des quartiers avoisinants se sont positionnés contre le projet. "Une grande majorité des riverains ne veulent pas de cette nouvelle école et du projet de logements", entame Nicolas Moulin, le représentant des comités de quartiers. "Nous trouvons ça dommage qu’une école vienne s’implanter ici, là où elle devra mettre à mal un site exceptionnel. En second plan, cette implantation d’école n’est pas utile dans le quartier, il n’y a pas besoin de places supplémentaires dans le quartier".

L’enquête publique est en cours jusqu’au 17 mars. La commission de concertation en vue d’octroyer ou non le permis urbanistique est prévue le premier avril prochain.