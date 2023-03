École d’immersion, privée de son prof d’anglais : les parents dénoncent une "décision arbitraire"

Une école qui propose une immersion en anglais, sans prof d’anglais. C’est la situation ubuesque que connaît en ce moment l’école communale du Tilleul, à Loncin.

A la rentrée de septembre dernier, la commune avait embauché un enseignant Haïtien, anglophone. Problème : après quelques mois, la Région wallonne décide qu’il n’a pas les qualifications requises pour enseigner. Il doit quitter son poste au beau milieu de l’année, sans personne pour le remplacer.

Nous sommes en pénurie de “ Native speaker ”

L’école du Tilleul a un peu l’impression qu’on lui a volé sa perle rare. L’enseignant en question, Monsieur Casimir, n’est certes pas formé à la pédagogie, mais il a un bagage universitaire : des études de médecine en Haïti, puis un Master à l’Université de Liège. Et puis surtout, il a cette qualité très prisée : il est anglophone natif, un profil rare et recherché par les écoles qui proposent un apprentissage par immersion linguistique.

La moitié de leur enseignement

" Nous sommes en pénurie de “Native speaker” ", confirme Nathalie Dubois, échevine à l’enseignement à Ans. " C’est assez difficile de retomber sur nos pieds, parce que nous n’avons pas de candidat potentiel pour le remplacer et les enfants sont privés de leurs périodes d’anglais, qui représentent pourtant la moitié de leur enseignement ! "

Quelques semaines après la rentrée, lorsque la commune tente de régulariser la situation de son nouveau professeur, elle obtient une fin de non-recevoir du service emploi et formation de la Région wallonne. Dans son courrier, la Région wallonne évoque des problèmes de qualification et de permis de travail.

Une décision arbitraire en plein milieu d’année scolaire

Des arguments que les parents d’élèves ne sont pas prêts à entendre. Ils ne comprennent pas pourquoi on prive leurs enfants de cet enseignant au beau milieu de l’année scolaire, sans aucune solution de remplacement. Ils dénoncent " une décision arbitraire en plein milieu d’année scolaire ". D’autant plus que nombre d’entre eux avaient précisément choisi cette école pour son parcours immersif.

Les parents d’élèves voient avant tout les qualités de cet enseignant. " Mon fils est épanoui cette année. Il a fait de gros progrès en anglais. J’y vois un lien de causalité avec l’arrivée de ce professeur ", témoigne Sarah, maman d’Enzo, 9 ans. " Nos enfants n’ont plus de cours d’anglais, dans une école d’immersion… C’est formidable ! " ironise-t-elle.

L’enseignant en question, Monsieur Casimir, a fait appel de cette décision de la Région wallonne. Mais cet appel n’est pas suspensif : cela veut dire qu’en attendant, il n’a plus le droit d’enseigner et que ses élèves n’apprennent plus l’anglais.