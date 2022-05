Ecole, crèche, logements, salle de sport : le projet du nouveau quartier Van Praet à Neder-over-Heembeek désigné

Il s’agit des architectes, urbanistes, ingénieurs qui vont maintenant concevoir le projet définitif. De quels bureaux s’agit-il ? De sept au total, connus sur Bruxelles, et qui ont conjugué leur expertise en matière d’aménagements urbains. On retrouve ainsi 51N4E, Bureau Vers plus de Bien-Être V +, Trans architecture, Greisch Group, Defonseca, Atelier Ruimtelijk Advies et Aldrik Heirman.

La mission qui leur a été confiée, est de repenser cette ZIR (zone d’intérêt régionale) numéro 4. Pour l’instant, on y retrouve des terrains vagues inexploités. Un environnement "urbain, fonctionnellement diversifié et peu homogène en termes de gabarits et d’implantations", explique la Régie foncière.

Y a été pensé un Masterplan Van Praet développé par la Ville de Bruxelles en 2021 qui a défini les enjeux et les objectifs de ce site, à l’entrée de Neder-over-Heembeek.

700 places

Le but est d’y faire pousser un nouveau quartier durable, donc, avec une crèche pour 56 enfants, 109 logements, des jardins collectifs, une salle de sports, de spectacle et une école secondaire à pédagogie active de 700 places. Un élément qui rassure des parents des élèves de l’école primaire construite il y a quatre ans dans le périmètre. Ceux-ci ont récemment lancé une pétition pour savoir où en est le projet d’école secondaire.

La machine est désormais enclenchée avec la désignation des lauréats de l’appel d’offres qui vont pouvoir préparer la demande de permis et les futurs chantiers.

Selon la Régie foncière, le projet retenu "se démarque en maximisant les espaces verts publics pour faire émerger le paysage et le laisser s’infiltrer jusque dans les volumes bâtis. Entre autres, par l’occupation des toitures avec l’aménagement d’un jardin collectif pour les logements, des espaces pédagogiques, au-dessus de l’école ou encore une toiture intensive sur le toit de la crèche comme prolongation du marais pour les logements situés au-dessus."

Un jardin pédagogique

Tous les logements seront placés dans un seul volume, "ce qui permet d’augmenter la surface du marais au nord et d’étendre le parc au sud avec une petite surface triangulaire qui servira de jardin pédagogique. Ce jardin favorisera les interactions entre les élèves de l’école et les habitants du nouveau bloc de logements".

Outre la crèche surmontée de 30 logements, un bloc de 79 logements avenue des Croix de Feu et rue de Heembeek disposera d’une cour commune verdurisée. Les activités économiques seront installées au rez. La salle de spectacle et la salle de sports seront implantées avenue des Croix de Guerre. Quant à l’école, elle intègre deux entités avec des entrées séparées, pour le secondaire inférieur et pour le secondaire supérieur.

"Le projet répond aux objectifs de nouveau quartier durable en présentant des solutions exemptes de combustibles fossiles", ajoutent les auteurs du projet.