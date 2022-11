Ecole communale Sauvenière: dix ans d’immersion en allemand

Située au cœur de la Cité ardente, l’école communale Sauvenière a été la première école en 2012 à proposer un programme d’immersion précoce en allemand, dès la troisième maternelle.

Elle accueille actuellement 120 enfants. Dès l’âge de cinq ans ceux-ci bénéficient d’une immersion totale en allemand et cela jusqu’à la fin des primaires. Seul l’enseignement du français est dispensé par un enseignant francophone. " A partir de la troisième primaire les élèves ont douze périodes, soit 50 minutes, données par une titulaire natif, qui parle uniquement allemand et qui leur enseigne toutes les matières dont bien sûr la langue allemande et douze périodes données par une titulaire qui leur enseigne le français" explique Stéphanie Dehousse, la directrice.

Tous les contenus pédagogiques en allemand sont dispensés par des enseignants dont la langue maternelle est l’allemand. " Ça n’est finalement pas très différent d’une école ordinaire mais on gestualise beaucoup plus" précise Mme Laura, ou plutôt "fraulein Laura", institutrice primaire, germanophone. "Quand je demande aux enfants de prendre leur plumier, je montre le plumier, quand je leur demande de ranger leur farde, je montre la mallette, tout ce que l’on dit s’accompagne d’un geste et de répétitions. On répète sans cesse".

La stimulation intellectuelle est un des aspects de l’immersion qui motive le choix des parents. Celle-ci solliciterait davantage la mémoire et favoriserait l’apprentissage d’autres langues. En outre, elle permet la découverte d’autres cultures.

Céline Redonnet est française. Elle a choisi l’Ecole Sauvenière pour sa fille aujourd’hui âgée de 6 ans. " Ce programme d’immersion n’existe pas en France et on trouve assez formidable que ce type d’école soit publique, gratuite et accessible à tous et dans une ville comme Liège, proche des Cantons de l’Est, de l’Allemagne et du Luxembourg, c’est un atout de savoir parler allemand".

Troisième langue officielle du pays, l’allemand est parlé par près de 100 millions de personnes en Europe.