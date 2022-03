Ecole : comment envisager ensemble l’avenir de nos enfants ?

Lors de la marche enseignante du 10 février, Thierry Dupierreux, rédacteur en chef du Ligueur, s'était demandé pourquoi les parents ne marchaient pas. Pourquoi ne fait-on pas marcher ce principe de triangulation parents-profs-élèves ? D'où l'idée de cette rencontre.

Première grosse surprise de ce tour de table : on pourrait penser que les uns et les autres sont désunis, sans dialogue. En fait, pas du tout. Le dialogue est ininterrompu depuis les premiers travaux du pacte pour un enseignement d'excellence, sans aucun point de désaccord entre syndicats enseignants et organisations parentales. Il y a une union fantastique !

Reste à traduire tout cela au niveau des actions et à marcher main dans la main. Il faut déjà savoir qu'un front commun se réunit tous les jeudis pour suivre les réformes en cours.

"Ce qui est incroyable, c'est que je me suis retrouvé plusieurs fois à voir des organisations parentales défendre un point de vue d'enseignant et à l'inverse, des syndicats d'enseignants qui pensent beaucoup aux parents et avant tout - et ça c'est vraiment le point d'union - , qui pensent aux enfants", souligne Yves Marie Vilain.