Ecole à domicile : un enseignement alternatif, mais à quel prix ?

Tout comme l’enseignement à la maison, les écoles privées préparent aussi des élèves au jury central. Décrochage scolaire, phobie scolaire, harcèlement, maladie, élites sportives… sont autant de raisons qui poussent des élèves à sortir de l’enseignement traditionnel et à faire ce choix d’école. Pour tous, l’objectif est clair : réussir et vite.

"Ma passion, c’est le golf. En faisant cette école privée, c’est pour moi la possibilité de gagner un an et obtenir mon CESS. Mon rêve c’est la compétition à l’étranger notamment aux Etats-Unis et pourquoi pas, intégrer une université américaine où je pourrais allier sport et études", se projette Kolya, 16 ans. Pour Jules, c’est un tout autre parcours. "Dans l’enseignement classique, j’ai éprouvé d’énormes difficultés. Les profs me disaient que je n’étais pas bon à l’école et j’ai décroché. Je ne faisais plus mes leçons, ni mes devoirs. C’était un cercle vicieux. Ici, je me sens prêt à passer le CESS. Je me sens entouré par mes professeurs et j’ai envie de rendre fier les gens autour de moi, mais moi aussi, j’ai envie d’être fier de ce que je fais"

Un accompagnement plus personnalisé au rythme de chaque ado, l’école privée a un certain coût. Dans cette école bruxelloise, le minerval mensuel peut aller jusqu’à 950 euros. Un montant qui est adapté aux finances des familles, parfois même gratuit en fonction des profils. Il s’agit certes d’un sacrifice financier pour certains parents, mais il résonne souvent comme une délivrance après des moments difficiles. "Nous avons vraiment ressenti un soulagement depuis que notre fils est entré dans cette école. Nous avons le sentiment que les portes se sont décadenassées alors qu’elles étaient fermées depuis si longtemps. Il y a un avant et un après", raconte Fanny Serati, maman d’un élève d’école privée.