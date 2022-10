Ecoféminisme : "Entendre des jeunes femmes qui nous disent qu’il faut y aller, tout simplement, ça fait du bien"

Il y a plus de vingt ans, Julia Butterfly Hill s’est engagée corps et âme pour sauver une forêt de la destruction au Nord de la Californie. Comme un écho retentissant, des jeunes femmes, partout dans le monde aujourd’hui, se sont levées et rêvent, chacune à leur manière, de protéger le vivant et la planète de la destruction en marche. Le réalisateur belge Henri de Gerlache signe le documentaire 'Soeurs de combat', qui sort dans quelques salles ce mercredi.

Pendant deux ans, Julia va occuper le sommet d’un séquoia millénaire, à 50 mètres de haut, sur une plateforme, et ainsi lancer, malgré elle, l’écoféminisme. Elle éclaire l’engagement actuel d’Anuna, Adelaïde, Luisa, Leah, Lena et Mitzi. Leurs parcours s’entremêlent, comme les racines des arbres, comme des sœurs qui se connaissent sans le savoir...