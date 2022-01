Ecocide : "changer ou disparaître", un documentaire sur l’urgence planétaire

Ce documentaire vise à sensibiliser à l’effondrement de la vie sur terre et ses conséquences avec une analyse de tous les impacts. En 2011, la fondation réalisait leur premier documentaire "LoveMEATender" afin de rendre compte de l’impact de la production industrielle de viande sur le climat.

Depuis 2015, ils travaillent sur leur deuxième volet, "Ecocide", élargissant leur réflexion sur l’interdépendance au monde vivant dans sa globalité. Ce film dit vouloir mettre en pratique la célèbre phrase de Gandhi : "Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde".

"Un monde meilleur est encore possible" pour Ecocide, qui avance notamment toute une série de pistes de transformations individuelles et collectives pour sauver la planète. Cette production sera accompagnée d’un dossier pédagogique destiné aux écoles et ciblant les enfants de 10-17 ans ainsi que les universitaires et écoles supérieures.