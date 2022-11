Écobâtisseurs : 70 habitations durables à visiter à Liège pour se lancer dans la construction durable

14 centimètres de fibres de bois et d’un mélange de chaux et de sable ont ainsi été posés sur la façade sa maison. À l’intérieur, l’entièreté du volume est chauffée par un poêle, qui consomme six stères de bois par an pour un montant actuel de 1000 euros. Exit également les grands halls où la chaleur peut se perdre.

Une rénovation pour faire de cette ancienne passoire énergétique des années 50 un modèle d’écoresponsabilité, qui aura coûté à ses propriétaires la somme de 35.000 euros (uniquement pour l’isolation), dont un tiers a été financé par la Région wallonne.