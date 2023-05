Eco-pâturage à la Chartreuse : les moutons sont arrivés

À Liège, une vingtaine de moutons viennent d'être installés dans le site de la Chartreuse. Après quelques jours de test, cet éco-pâturage est déjà un succès dans ce lieu où la gestion des parcelles est parfois difficile.

Le pain n'est pas bon pour eux.

Comme pour les canards, il faut faire attention et ne pas donner de pain aux moutons. "Ce n’est pas bon pour eux du tout, souligne Nadia Simon de l'ASBL des Moutons, des canards et des Oies. Cela va faire de la fermentation".

Si on vient trop près, ils ne vont pas prendre le temps de manger.

Le mieux est de les observer de loin, car "si on ne les laisse pas tranquilles, si on vient trop près, ils ne vont pas prendre le temps de manger et, surtout, ils ne vont pas oser se coucher pour ruminer."

À noter que la Ville de Liège cherche un nouvel exploitant pour ce site de la Chartreuse. L'ASBL Des Moutons, des Canards et des Oies a annoncé son souhait d'arrêter le pâturage à la Chartreuse pour des raisons familiales.