Éco-conduite : jusqu'à 20% d'économie

Il existe plusieurs techniques pour pratiquer l’écoconduite. Tout d’abord, il est conseillé de ne pas rouler trop vite. Ensuite, il faut éviter de constamment accélérer et freiner. Quand vous freinez, l’énergie produite suite à l’accélération qui a précédé est annulée. C’est donc du carburant qui est inutilement brûlé.



Mais alors que faire ? Selon Jonas Moerman, conseiller en énergie pour l’ASBL namuroise écoconso, il faut anticiper. “Si vous voyez un feu rouge, il vaut mieux profiter de l’inertie de la voiture en évitant d’accélérer pour ensuite ralentir. Il faut lever le pied et donc ne pas freiner brusquement. Il y a aussi toute une série de trucs et astuces pour avant de partir. Par exemple, on conseille en général de vérifier une fois par mois la pression des pneus. Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation, car il y a une plus grande surface qui est en contact avec la route pour rien. Par ailleurs, il est aussi conseillé de voyager léger. Une voiture surchargée, c’est plus de kilos à transporter, et donc davantage de consommation”, explique-t-il.

Autre conseil, planifier son voyage en partant plus tôt que prévu afin de ne pas être en retard et donc avoir tendance à beaucoup accélérer. Il est aussi utile de couper le moteur en cas d’un arrêt supérieur à 15 secondes.