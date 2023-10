Eco-architecte : un métier sur mesure

Vous êtes créatif, rigoureux et précis ? Capable de coordonner et superviser différents corps de métier sur chantier, lors de la phase de d’exécution concrète des plans ? Vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe ? Votre esprit d’analyse vous permet de combiner une multitude d’informations pour produire un résultat professionnel ? Vous avez une excellente capacité de visualisation de votre projet ? Des conseillers et conseillères, expertes et experts en orientation, formation, études et créations d’activités, vous accueillent avec ou sans rendez-vous tous les jours de l’année, dans les Cités des métiers de Bruxelles, Charleroi, Namur et Liège, et leurs Carrefours des métiers.