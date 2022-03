Éco-anxiété : comment transformer l'angoisse en carburant?

On appelle ça "faire l’autruche", vous visualisez ? La tête dans le sable. C’est la pose qui permet, quand quelque chose d’évident nous bouscule, de regarder ailleurs et de continuer comme si de rien n’était. Quand Pauline Cavenaile, 24 ans, voit des gens faire l’autruche alors que le climat change, ça la met fort en colère. Ça augmente son anxiété et sa tristesse face au changement climatique.

Des émotions qui l’ont un moment submergée, comme l’ont déjà vécu 11% de la population en Belgique et dans d’autres Etats, des jeunes surtout. Comment a-t-elle surmonté ça ?

Dans cet épisode d'"Après nous, les mouches ?", on va écouter trois recettes pour naviguer sans déni ni déprime, en trois rencontres : celles de Pauline (Cavenaile), de Martine (Capron) et de Jean-Pascal (van Ypersele). Ce sont leurs découvertes, mais elles peuvent nous servir aussi, pour avoir la force de ne pas faire l’autruche.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Musique: Miossec "Après nous les mouches" / "Climate rap challenge" des élèves de "The Nueva School" de Californie et du "Colegio Salesianos" d'Alcalá de Guadaíra en Andalousie.

