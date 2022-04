Eclo Farm : transformer la bière et le pain en champignon

Vous avez toujours voulu savoir que faire de vos vieilles croûtes de pain ? Il "suffit" d’y faire pousser des champignons… Venez voir agir des professionnels, dans les caves de Cureghem à Bruxelles !

C’est une jeune équipe très maligne qui a eu l’idée de recycler des déchets de pain mais aussi de bière (les drèches, résidus du brassage des céréales), pour y faire croître de délicieux champignons. Et comme les champignons, ça aime l’obscurité, ils ont installé leur culture dans les superbes caves voûtées de Cureghem, sous les Abattoirs d’Anderlecht.

Pourquoi on vous en parle : parce qu’on peut visiter cette espèce de ferme souterraine ! Tout un parcours guidé, parmi les champignons exotiques, mais aussi les herbes et micropousses cultivées à la verticale. En prime : on repart avec un sachet offert de champis tout frais !