Éclipse partielle de Soleil : comment photographier l’événement ?

Prudence si vous êtes photographe : les filtres photographiques classiques (de type ND 1000 par exemple), ou le fait de diaphragmer au maximum son objectif (en passant à F22) ne sont absolument pas suffisant et ne protègeront absolument pas le capteur de votre appareil qui restera bien sensible à la lumière. Pas convaincu ? On vous l’a dit : un filtre de densité 3,8 laisse passer un dix-millième de la lumière solaire… un simple filtre ND 1000 en laisse passer un millième ! Bien trop pour le boîtier… et pour vos yeux !