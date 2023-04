Eclats de rire tonitruants dans le meilleur des Enfants de chœur

Dès son arrivée sur la scène de Wavreille, Manon Lepomme est au centre de toutes les attentions. Et ce ne sont pas les chroniqueurs Samuel Tits et Antoine Donneaux qui diront le contraire puisque l'humoriste fait l'objet de leur chronique, ce qui la fait beaucoup rire. Il faut dire que Samuel la projette en 2039 où elle devient multitâches et Antoine lui récite une biographie plus que crédible sur son attachement liégeois.

Le jeu que lui propose Michael Pachen la mettra au défi de retrouver des sketchs sortis de leur contexte, elle va sécher quelques fois.

La "Oufti Connection" de Christophe Bourdon va faire chanter la salle et le sketch de Denis Richir est une belle découverte.

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder...