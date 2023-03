Eclatez-vous entre potes ou en famille au Space Fun Game grâce à Tipik

Plongez dans l'univers d'un Fort Boyard futuriste, sans animaux, no sorcier, avec 11 mini Escapes Games, totalement Space!

Vous aurez 11 défis à relever dans l'ordre de votre choix: Laser Dance, Just do it, parcours entre les gants de boxe, memory musical, piscine à balles pilates... Vous n'aurez ni le temps de souffler et encore moins de vous ennuyer.

De 2 à 6 personnes par équipe, jusqu'à 8 équipes en compétition avec des épreuves interactives et chronométrées combinant sport, intellect, action et adresse. Accessible à tous, non violent, socialement interactif Space Team Games regroupe des jeux coopératifs où chacun peut apporter ses compétences à l'équipe. Idéal pour les familles, les after-work, les enterrement de vie de jeune fille et de garçon et des sorties entre amis.