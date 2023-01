Eclatez-vous entre potes autour d'un Laser Game grâce à Tipik

Dans un décor STARWARS unique et interactif de plus de 370m² sur 2 niveaux, venez vous mesurer aux JEDI’s, Stormtroopers, R2D2, DARK VADOR,…

Que la Force soit avec vous !

Le Laser Game est une activité ludique, physique et stratégique à la fois.

La nouvelle technologie permet de ne plus avoir de gilet. Équipé uniquement de votre fusil, vous serez plus libre de vos mouvements et gagnerez en rapidité.

Des figurines en 2D et en 3D sont placées à des endroits stratégiques et vous tirent dessus.

A vous d’être rapide et discret afin de ne pas être touché.

En solo ou en équipe, marquez le maximum de points pour remporter la partie.