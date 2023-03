Eclatez-vous dans un centre de réalité virtuelle grâce à Tipik

Si vous êtes prêts à voyager, entrez chez Futurist Games Bruxelles et préparez-vous à vivre une mission à travers le temps et l’espace. Partez à l’aventure en couple, en famille ou entre amis dans des mondes virtuels en réalité augmentée. Plusieurs missions s’offrent à vous ; des expériences VR collaboratives, des escapes games, et même de l’affrontement pour les plus coriaces d’entre vous.



Le centre de réalité virtuelle bruxellois Futurist Games, vous offre un catalogue large et varié. Pas besoin d'être expert en jeux vidéo pour s'amuser, cependant avec une multitude d'expériences et de jeux, les vrais gamers y trouvent aussi leur bonheur. Vous pourrez quitter Bruxelles pour un voyage dans l'espace, vous détendre durant une visite des fonds marins ou faire monter l’adrénaline en tuant des zombis, flingue à la main!



Action et/ou réflexion ? Accompagnés de votre équipe de choc, Futurist Games vous propose d'affronter des hordes de zombis, de devenir de redoutables archer et de protéger votre royaume ou encore vous creuser la méninges afin de vous échapper des escape rooms...



Quoi de mieux qu'une bonne session de VR chez Futurist Games pour se changer les idées, s'amuser et renouer avec les choses simples qui nous font du bien.