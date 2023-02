Eclairage public : moins de pollution lumineuse pour le bonheur des photographes du ciel

C’est une mesure inédite en Belgique, due à la crise des prix de l’énergie, que de couper l’éclairage public la nuit. Une mesure qui s’impose dans beaucoup de communes wallonnes, et fait plaisir aux amateurs et amatrices d’astronomie ou de notre ciel en général. La commune de Beauraing a pris part à cette extinction nocturne, pour le plus grand bonheur d’un astrophotographe local, Cédric Remy : "Avec une lune absente, il fait désormais bien noir la nuit. Ce qui accentue le spectacle dans le ciel."

Découvrez le reportage complet de Ma Télé sur la fermeture de l’éclairage public : une aubaine pour Cédric Remy, astrophotographe amateur

Le photographe espère que cette décision sera prolongée, ou même définitive : "Même si la pollution lumineuse ne nous affecte pas de la même manière que d’autres pollutions telles que celle de l’air ou encore de l’eau, elle n’en demeure néanmoins pas moins néfaste pour la faune et la flore. De nombreux écosystèmes en sont perturbés", explique-t-il à l’équipe de Ma Télé venue le suivre une nuit lors d’une sortie.