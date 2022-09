Eclairage nocturne dans l’espace public : faut-il tout éteindre ?

Arnaud Collignon est chargé de mission pour CANOPEA, la Fédération des associations de protection de l’environnement en Wallonie. Son domaine d’expertise c’est la consommation d’énergie. Il nous a donné rendez-vous à la gare de Bruxelles-Luxembourg pour discuter de la question. Et l’endroit n’a vraiment pas été choisi par hasard :"On a remplacé les éclairages," dit-il en désignant les appliques au plafond, "on a mis des éclairages plus efficaces et en même temps, on a installé un écran géant qui consomme beaucoup d’énergie.", dit-il cette fois en montrant le coupable qui s’étale en grand sur un mur. "Ça, c’est plus ou moins la consommation électrique de dix familles, 20.000 kilowatts heure, dix familles bruxelloises."