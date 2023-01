Eclairage du halage à Namur : le chantier reprend, l’enquête continue

Le chantier a repris la semaine dernière et concerne pour le moment le remplacement des câbles d’alimentation des lampadaires. Sur place, les ouvriers évoquent une durée de six mois. Le Service Public de Wallonie espère en avoir fini bien avant, dès Pâques. Serge Toussaint, porte-parole mobilité infrastructure : notre district routier a lancé les travaux en vue d’une remise en service complète de l’éclairage. Au plus tard, nous en avons jusqu’au 30 juin 2023. Le cahier spécial des charges mentionne une fin probable pour avril, sauf aléas. Cela va dépendre des intempéries et de ce qu’on va trouver en ouvrant le sol. Un contremaître nous explique en effet la présence de nombreuses conduites sous les pavés - de gaz notamment – pas toujours bien renseignées. Or il faut éventrer les quais en largeur devant chaque point lumineux. Le chantier va s’étirer sur un kilomètre et demi - rive gauche et rive droite - entre la confluence et le centre sportif de Namur.