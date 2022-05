Eclairage au jardin : quelques idées de luminaires à acheter ou à faire soi-même.

Le design des lampes solaires a bien changé ces dernières années. Il en existe de toutes les formes et à tous les prix. Bref pour tous les goûts et toutes les bourses. Votre extérieur ne dispose pas d’une installation électrique adéquate ? Des lampes solaires à poser çà et là sont idéales.

Faciles d’utilisation et économiques, les lampes solaires sont autosuffisantes. De plus, les ampoules LED sont plus durables avec une durée de vie allant de 35.000 à 50.000 heures.