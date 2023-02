Ecilop, graffeur qui prend de la hauteur : “Il y a ce truc de refuser la peur et c’est vraiment la raison numéro un”

"La plupart des systèmes de surveillance sont juste d’énormes bluffs qui visent à nous intimider." Depuis quelques années, les façades de Paris sont garnies de graffitis représentant des voitures de police à l’envers. Derrière ces peintures se cache Ecilop, un graffeur qui préfère conserver l’anonymat durant notre interview.

"J’ai commencé en voulant faire quelque chose de très lisible, comme une pancarte", nous explique-t-il depuis un repère dont il tient à garder la localisation secrète.

Formé aux différents nœuds grâce à un passé de skippeur, Ecilop a développé une technique de rappel lui permettant de graffer depuis les toits, sur des murs normalement inaccessibles.

Il admet que ces voitures de polices retournées sont une forme de provocation. Pourtant, sa principale de motivation n’est pas là.

"Il y a ce truc de refuser la peur et c’est vraiment la raison numéro un", assène-t-il.

Plus qu’un simple “ACAB”*, ces voitures sont pour lui une façon de s’affranchir de la peur que lui inspire l’institution policière. Il affirme que ses graffitis sont une façon de "grignoter territorialement le pouvoir".

Ecilop n'est pas seulement graffeur. Il porte "toutes sortes de projets bizarres" qui ont en commun la remise en cause des institutions et de l’ordre établi. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la vidéo ci-dessus.

*acronyme du célèbre slogan anti-police "All Cops Are Bastards (Tous les flics sont des salauds)"