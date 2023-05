ECHT! : la mécanique du cœur

Signé sur le label Sdban (STUFF., Azmari, Black Flower), encensé par Gilles Peterson, DJ, animateur radio et boss du label Brownswood (Kokoroko, Shabaka And The Ancestors), ECHT! est en train de s'imposer sur le continent européen. Déjà annoncé sur des festivals aussi prestigieux que les Nuits Sonores en France ou Lowlands aux Pays-Bas, le groupe bruxellois s'apprête aussi à se produire en Angleterre, avec des dates à Londres et Bristol. "Notre formule instrumentale facilite sans doute nos tournées à l'étranger", remarque Florent Jeunieaux. "C'est plus facile de s'exporter sans le chant. À force de jouer des concerts, on se rend compte que notre musique trouve son public dans chaque pays et dans différents contextes. C'est cool de toucher une audience de plus en plus large. À nos débuts, nous étions juste à quatre, dans notre coin, en vrais geeks, à essayer de jouer comme des machines. C'est grâce aux encouragements de nos potes que nous sommes sortis de notre bulle. Leur enthousiasme nous a conduit à faire les choses correctement, avec l'ambition d'aller toujours un peu plus loin." Sur le point de décoller vers de nouveaux horizons, ECHT! s'échauffe d'abord à la maison, le temps d'une première apparition aux Nuits Botanique. Ce sera ce 5 mai. L'occasion de découvrir les morceaux de "Sink-Along", sur scène, en avant-première.