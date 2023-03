"Échos : Musique et Pensée" le 20 mars à la Vénerie, gagnez deux places !

"Échos : Musique et Pensée " vous propose quatre concerts commentés, faisant le pari que la rencontre sur scène entre des œuvres et les pensées qui les soutiennent et qu’elles suscitent peut aider à mieux comprendre, mais aussi à mieux entendre et apprécier la musique.

La soirée du 20 mars, intitulée "Pas plus vite que la musique", abordera différentes thématiques et réflexions :

À quoi bon répéter plusieurs fois la même chose ? Serait-ce parce qu’à la longue, la répétition donne naissance à des sensations et à des phénomènes musicaux inédits ?

Insistance, cycles et révolutions, illusions sonores, étrange alliage de vitesse et de lenteur…

Certaines œuvres musicales des 20e et 21e siècles ont tourné le dos au temps orienté vers un but et laissé place à une nouvelle temporalité, qui est aussi une nouvelle manière d’être au monde.

