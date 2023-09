"Echos du vivant" d’Yves Fagniart : une immersion sensorielle et poétique au cœur du monde sauvage

A l’Escale Forestière de Bon-Secours se déroule jusqu’au 5 janvier 2024, l’exposition "Echos du vivant". Prenant la forme d’une expérience immersive, celle-ci invite les spectateurs à contempler les aquarelles d’Yves Fagniart le tout accompagné des sons de nature enregistrés par l’audio-naturaliste Alain Malengreau et de la musique de Julien Haumont.

Comptant près de 90 œuvres dont certaines sont inédites, l’exposition se veut aussi interactive. En effet, pour aller plus loin, des QR codes donnent accès aux chants et cris des animaux illustrés sur les différentes aquarelles. Il est aussi possible d’entendre les textes poétiques de Pierre Coran, lus par Irène Coran. Une manière de découvrir la nature sous un angle nouveau.