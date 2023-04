Échec pour le robot lunaire Rashid Rover : la communication avec l'appareil perdue suite à son alunissage

Reste que cette mission avait un caractère très international puisque l’engin a embarqué à bord de l’atterrisseur Hakuto-R de la société japonaise iSpace et que la fusée a été lancée depuis Cap Canaveral par le lanceur Falcon 9 de SpaceX.

Et si le rover est émirati, il embarquait avec lui trois caméras d’observation fournies par la France, via son agence spatiale. Ces caméras devaient permettre de capter des images inédites et en couleur de la face visible de la Lune, selon le Centre national d’études spatiales en France (CNES). Elles devaient aussi permettre pour la première fois d’évaluer l’impact de l’alunissage.

Le taux de réussite de cet alunissage était évalué, par certains, à 50%.

Rappelons qu’en avril 2019, l’organisation israélienne SpaceIL avait vu sa sonde s’écraser sur la surface de la Lune.