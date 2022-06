Провал Еммануеля Макрона | Echec pour Emmanuel Macron

Наступні 5 років, ймовірно, будуть складними для президента Франції Еммануеля Макрона. Після другого туру парламентських виборів (вибори для повного оновлення депутатів Національних зборів кожні п’ять років) його партія більше не має абсолютної більшості в Національних зборах. Йому доведеться мати справу з запеклою опозицією: ліва з одного боку і крайня права, яка досягла найкращого результату в своїй історії на парламентських виборах.

Не кажучи вже про те, що 3 міністри Макрона були виключені з уряду після цієї поразки.

Партія Еммануеля Макрона "Разом" далека від абсолютної більшості, а це означає, що доведеться вести переговори, що не є звичкою у Франції.

Марін Ле Пен та її партія “Rassemblement National” досягли історичного результату: вона зросла з 8 до 89 місць!

І цей другий тур парламентських виборів у Франції знову відзначився високим відсотком утримань – 54%. Це значний і тривожний показник.

Наступні 5 років будуть складними для уряду Еммануеля Макрона.

Les 5 prochaines années risquent d'être compliquées pour le président français Emmanuel Macron. Suite au deuxième tour des élections législatives (élection pour renouveler les députés de l’Assemblée nationale entièrement tous les cinq ans) son parti n’a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il va devoir composer avec une opposition féroce : la gauche d’un côté et l'extrême droite qui a réalisé le meilleur score de son histoire aux législatives.

Sans compte que 3 des Ministres de Macron sont éjectés du gouvernement suite à cette défaite.

Le parti d’Emmanuel Macron " Ensemble " est loin de la majorité absolue, ce qui signifie qu'il faudra négocier, ce qui n'est pas une habitude en France.

Marine Le Pen et son parti le Rassemblement national réalise un score historique : elle passe de 8 à 89 sièges !

Et ce second tour des législatives françaises a de nouveau été marqué par un gros taux d'abstention de 54%. Un taux important et inquiétant

Les 5 années à venir s’avèrent compliquées à gouverner pour Emmanuel Macron.