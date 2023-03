Échec des négociations salariales en Allemagne, secouée par des grèves

Les partenaires sociaux allemands ne sont pas parvenus à dégager un accord sur une augmentation salariale dans le secteur public, ont fait part les négociateurs à l'agence de presse dpa mercredi soir. Cet échec survient après une action de grève généralisée dans les transports lundi.

Il s'agit du troisième round de négociation collective qui se retrouve dans l'impasse, sans accord dégagé pour une augmentation salariale dans un contexte d'inflation.

Des médiateurs indépendants vont être mandatés pour trouver une issue aux discussions.

Ces pourparlers à Potsdam entre le gouvernement, les autorités locales et des représentants des syndicats avaient lieu après des grèves de grande ampleur dans le secteur des transports, et en particulier du rail et des aéroports. Lundi, la mobilité avait été presque mise à l'arrêt lors d'une grève importante dans le grand pays voisin de la Belgique.

La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a affirmé que les discussions n'avaient pas abouti car les syndicats ont rejeté une offre des employeurs. Des médiateurs indépendants vont désormais tenter de formuler des solutions, sans que le processus ne soit perturbé par des grèves.

Le syndicat Verdi et l'association de fonctionnaires dbb négocient depuis le mois de janvier avec les gouvernements fédéral et régionaux sur les salaires de 2,5 millions d'employés allemands.

Alors que l'inflation poursuit son augmentation, Verdi et dbb demandent 10,5% de revalorisation, ou au moins 500 euros de plus par mois. Les employeurs sont prêts à consentir à une augmentation de 8% des salaires, un minimum de 300 euros de plus par mois, et un bonus de 3.000 euros.