Échec de l’alunissage de la sonde russe Luna-25 : pourquoi la Lune reste-t-elle un objectif ?

Cette multiplication des missions lunaires rebat d’ailleurs les cartes. Fini le match auquel on assistait au début de la conquête spatiale entre la Russie et les États-Unis. Aujourd’hui d’autres pays prennent part à la course.

La Chine, notamment, peut se targuer d’un "taux de succès étonnant", remarque le chercheur. "Outre la Lune, ils ont réussi à atterrir sur Mars", rappelle-t-il. "Ils ont un programme très ambitieux." Le pays dispose d’ailleurs désormais de sa propre station spatiale.

La Nasa de son côté travaille actuellement sur un projet de station spatiale en orbite autour de la Lune, afin de remplacer l’ISS, qui doit tirer sa révérence en 2031. Avec pour objectif plus tard de créer une base lunaire.

Dans quelques jours, c’est une sonde indienne, Chandrayaan 3, qui devrait tenter de se poser sur la Lune. L’Inde rejoindrait ainsi le club ayant réussi un alunissage contrôlé, qui ne compte actuellement que la Russie, les États-Unis et la Chine.

Et l’Europe dans tout ça ? "Pour nous, la Lune est très importante aussi. Mais nous travaillons en collaboration avec d’autres pays, comme les Etats-Unis ou, avant, la Russie. C’est pourquoi nous nous concentrons davantage sur les instruments scientifiques transportés et nous laissons, aux Américains notamment, la conception des atterrisseurs", explique Özgür Karatekine. "Par ailleurs, il y a aussi un programme avec les astronautes qui est très très ambitieux du côté européen. C’est de la collaboration."