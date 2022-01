Echec à l’échec, ou comment éradiquer vos lacunes scolaires

Vous avez quelques difficultés à l’école ? Alors Echec à l’échec est peut-être fait pour vous. Grâce à leurs ateliers, vous avec la possibilité de combler vos lacunes.

Les ateliers échec à l’échec, activité des Jeunesses Scientifiques de Belgique sont destinés aux élèves de la 6e primaire à la 6e secondaire qui se trouvent en situation d’échec ou qui souhaitent combler quelques lacunes pour bien aborder la suite de leur cursus. Les cours s’adressent aussi à ceux qui souhaitent une petite révision ou une préparation pour la suite de leur étude.

Ici, le travail est individualisé au sein de petits groupes animés (maximum 10 élèves) par des enseignants disponibles et attentifs aux difficultés particulières de chacun.

Les matières concernent tous les cours généraux (français, orthographe, mathématiques, sciences, langues) ainsi que certains cours d’option (1h15 de cours par jour pour chaque matière avec un maximum de 4 matières).

Les ateliers sont présents dans plus de 70 centres en Wallonie et à Bruxelles et se donnent lors de deux quinzaines du mois d’août. Tout ça pour permettre aux élèves de se réconcilier avec les matières qui leur pose problème.

Si vous voulez plus d’informations :