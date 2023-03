Echauffourée entre la police espagnole et la sélection du Pérou, le gardien péruvien interpellé

Le ministère péruvien des Affaires étrangères a indiqué pour sa part qu’il s’agissait du gardien de but Pedro Gallese. "Pedro Gallese est sorti il y a peu, sans être inculpé, du commissariat où il a été entendu et est de retour à l’hôtel de la sélection", a-t-il indiqué tôt mardi matin sur Twitter.

Les autorités péruviennes "réclameront un éclaircissement des faits aux autorités concernées", a insisté le ministère dans un autre message.

Des images de cette échauffourée diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias espagnols montrent des policiers et des joueurs de la sélection s’empoigner, se pousser. On peut voir sur ces images que les gardiens Pedro Gallese et José Carvallo ainsi que le milieu de terrain Yoshimar Yotún sont notamment impliqués.